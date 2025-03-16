شراكة مجتمعية لتطوير الخدمات الحكومية

ناقش ملتقى دائرة الشارقة الرقمية الذي عقد بضاحية الرحمانية في الشارقة تحت عنوان «الابتكار الرقمي برؤية مجتمعية» تعزيز دور المستخدمين في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في إمارة الشارقة، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاع الرقمي، وبحث سبل تطويره بما يسهم في تعزيز الابتكار، ودفع عجلة التحول الرقمي قدماً في الإمارة.

وشهد الملتقى طرح أفكار وتجارب من شريحة واسعة من المجتمع من متخصصين ورواد أعمال وطلاب ومقدمي خدمات ومتقاعدين وربات منازل بهدف تحويلها إلى حلول مبتكرة تعكس الواقع وتلبي احتياجات الجميع.