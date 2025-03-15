القروض الاستهلاكية تسجل خلال 2024 أعلى مستوى منذ 8 سنوات

سجلت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، العام الماضي 75 مليار درهم، وهو أعلى قيمة لها خلال فترة عام منذ أكثر من 8 سنوات، ليصل إجمالي رصيدها بنهاية ديسمبر الماضي إلى 502 مليار درهم، مقارنة مع 427 مليار درهم بنهاية عام 2023، بنمو سنوي نسبته 17.6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأفادت البيانات بأن البنوك الوطنية عينت 1732 موظفاً جديداً على مدار العام الماضي، فيما قلصت نظيراتها الأجنبية عدد الموظفين لديها بواقع 854 موظفاً.

ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن «المركزي»، عن شهر ديسمبر الماضي، والتي أوضحت أن عدد الموظفين الرئيسين في البنوك الوطنية ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى 32 ألفاً و590 موظفاً، مقارنة مع 30 ألفاً و858 موظفاً بنهاية 2023، بزيادة قدرها 1732 موظفاً.

وفي المقابل، بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية بنهاية العام الماضي 6456 موظفاً، مقارنة مع 7310 موظفين بنهاية 2023، بانخفاض قدره 854 موظفاً.

ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الموظفين العاملين في القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي 39 ألفاً و46 موظفاً، مقارنة مع 38 ألفاً و168 موظفاً.

وبينت النشرة أيضاً أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، كأحد الأصول التي يمتلكها، بلغ بنهاية العام الماضي 23 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع 18 ملياراً بنهاية 2023، بزيادة سنوية قيمتها 5 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 28%.

وأوضحت أن تمويلات البنوك للقطاع العقاري والبنية التحتية تراجع خلال العام الماضي، ليصل رصيده الإجمالي بنهاية ديسمبر إلى 261 مليار درهم، مقارنة مع 287 ملياراً بنهاية عام 2023، بانخفاض قيمته 26 مليار درهم، ونسبته 9%.

وبين «المركزي»، أن القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغت بنهاية العام الماضي 86 مليار درهم، مقارنة مع 88.7 مليار درهم نهاية 2023، بتراجع قيمته 2.7 مليار درهم وبنسبة 3%.

وفي المقابل، سجلت ودائع الأفراد المقيمين في الدولة، بنهاية العام الماضي 743 مليار درهم، مقارنة مع 653 مليار درهم بنهاية 2023، بزيادة سنوية قيمتها 90 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 13.8%.

كما بلغت ودائع التوفير بنهاية العام الماضي أيضاً 317.5 مليار درهم، مقارنة مع 272.8 ملياراً بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قيمتها 44.7 مليار درهم، توازي نمواً نسبته 16.3%.

وأظهرت بيانات النشرة، أن إجمالي عدد فروع البنوك الوطنية تقلص بنهاية العام الماضي ليصل إلى 484 فرعاً، مقارنة مع 489 فرعاً نهاية 2023، ما يعني إغلاق 5 فروع على مدار 12 شهراً من عام 2024. أما البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، فبلغ عدد فروعها بنهاية فترة الرصد 73 فرعاً، مقارنة مع 72 فرعاً نهاية 2023، بزيادة فرع واحد خلال فترة عام.

. 1732 موظفاً جديداً عينتهم البنوك الوطنية خلال العام الماضي.