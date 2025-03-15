شراكة استراتيجية بين «فلاي دبي» و«لينكد إن» لدعم التوظيف

وقعت «فلاي دبي»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «لينكد إن» لدعم عملية التوظيف المستمرة في الناقلة وبرامج التدريب والتطوير خلال السنوات المقبلة.

وتعكس الاتفاقية تبني برنامج «لينكد إن مشاريع المواهب للتوظيف والتدريب» التي تبرز جهود الشركة في جذب وتطوير المواهب والكفاءات العالية، فضلاً عن التزام الناقلة المستمر بدعم مركز الطيران في دبي وقطاع الطيران في الدولة. يوفر التعاون مع «لينكد إن» أدوات التوظيف والتدريب الحديثة لـ«فلاي دبي».

وحضر توقيع الاتفاقية نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش، ورئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «لينكد إن لحلول المواهب»، ربيع حيدر.

وقال ناصر بن خرباش: «تلتزم (فلاي دبي) الاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويسعدنا أن نتعاون مع (لينكد إن) لدعم حملات التوظيف والقدرات التدريبية المستمرة لدينا، مع توسيع القوى العاملة في (فلاي دبي) خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «تعد كوادرنا العاملة جزءاً لا يتجزأ من تحقيق نهج نمو (فلاي دبي) واستمرارنا في توسيع قدراتنا الداخلية. نتطلع إلى جذب المزيد من المواهب للانضمام إلينا، وتتماشى رؤيتنا مع رؤية الإمارات التي تعزز الشعور بالانتماء وتخلق بيئة عمل أكثر شمولاً، حيث تعد دبي اليوم وجهة رائدة للعيش والعمل».

وقال ربيع حيدر: «نحن فخورون بشراكتنا مع (فلاي دبي) لدعم خطط مسار النمو والتقدم من خلال توفير حلول التوظيف والتدريب المتطورة. وسيمكن هذا التعاون (فلاي دبي) من جذب المزيد من الكفاءات المؤهلة وتعزيز قدراتهم، ودفع نهج الابتكار في قطاع الطيران. نحن ملتزمون دوماً بتعزيز الكفاءات العالية والديناميكية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران».

وسيسهم برنامج «لينكد إن» لمشاريع المواهب للتوظيف والتدريب بتوفير إمكانية الوصول لشبكات عالمية، إضافة إلى أدوات متقدمة تسهم في التوظيف والوصول إلى مجموعة واسعة من الكفاءات في قطاعات متعددة، تتيح لموظفي «فلاي دبي» الوصول إلى برامج «لينكد إن» للتدريب الذي يقدم استراتيجيات لتطوير المواهب ودورات مهنية عالية مصممة لتمكين موظفي الناقلة.

ومنذ عام 2009، نمت أعداد الموظفين في «فلاي دبي»، إلى أكثر من 6000 موظف، يمثلون 140 جنسية. وواصلت الناقلة الاستثمار في قدراتها الداخلية ومواصلة تطوير برامجها التدريبية، بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية، وبرنامج التدريب الهندسي، وبرامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة.

وتستمر «فلاي دبي» في تشجيع وتطوير الكوادر الإماراتية، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك العمليات على متن الطائرة والهندسة والأقسام الأخرى في الشركة.