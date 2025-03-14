"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 17 طائرة بقيمة 3,67 مليارات درهم

أﻋﻠﻨﺖ "دبي ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟطيران"، اﻟﻴﻮم، أنها وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ على 17 ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ نحو مليار دولار أميركي (نحو 3.67 مليارات درهم).

وﺗتكون هذه المحفظة بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة إيرباص و20% من إنتاج شركة بوينغ. علماً أن الطائرات الـ17 مؤجرة لـ11 شركة طيران في 10 دول.