10 دول تستقبل المقيمين في الإمارات دون تأشيرة مسبقة

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، يبدأ مواطني الدولة والمقيمين على أرضها في التخطيط لإجازة العيد التي تتزامن هذه السنة مع عطلة الربيع الخاصة بالمدارس في الإمارات.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة، قد تمتد إجازة عيد الفطر 2025 إلى أربعة أو خمسة أيام، وذلك حسب رؤية هلال شهر شوال، حيث سيتم الإعلان عن الموعد النهائي للعطلة بعد تحري الهلال مساء السبت 29 مارس 2025.

التخطيط للسفر

وتزامنا مع موسم العطلة، تتصدر الوجهات السياحية التي لا تتطلب تأشيرة الخيار الأول للمقيمين في دولة الإمارات.

وتتصدر 10 دول تستقبل المقيمين في دولة الإمارات دون تأشيرة مسبقة أولى الخيارات، حيث تطلب هذه الدول من المسافرين القادمين من الدولة بعض المستندات المهمة قبل صعود الطائرة من بينها: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر وإقامة في دولة الإمارات سارية المفعول وحجوزات الإقامة زامتلاك أموال كافية لتغطية نفقات السفر.

وهذه الدول هي: جورجيا، المالديف، أذربيجان، موريشيوس، أرمينيا، مونتنيجرون سيشل، ماليزيا، إندونيسيا، ونيبال..