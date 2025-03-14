صدور أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الطائرات بدون طيار

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط، بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار CAR Airspace Part Uspace.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار.

وبحسب الهيئة، تحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.

وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص. ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يعد إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال».

وأضاف: «لا تمثل هذه اللائحة إطاراً تنظيمياً فحسب، بل تعكس التزاماً راسخاً بضمان أعلى معايير السلامة، وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، إذ ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجاً متكاملاً واستباقياً يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي».

من جانبه، قال مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران، عقيل أحمد الزرعوني: «تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن، من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن أن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية».