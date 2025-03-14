شراكة لتعزيز تنوع العروض السياحية في دبي

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع «بريمير إن الشرق الأوسط»، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، بهدف تعزيز تنوع العروض السياحية في الإمارة، والارتقاء بتجارب الزوّار بشكل عام.

وتمثّل «بريمير إن» مشروعاً مشتركاً بين مجموعة طيران الإمارات وشركة «وايتبريد»، وتشتهر بمرافقها الفاخرة وخدماتها عالية الجودة، وهي تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رؤيتها الرامية إلى تلبية مختلف احتياجات المسافرين الدوليين، وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن الطرفين سيتعاونان عبر تطوير برامج تدريب متخصصة وإطلاق تجارب سفر استثنائية تسهم في دفع عجلة تقدم القطاع السياحي، وتؤكد حرص الدائرة على عقد اتفاقيات تعاون استراتيجية مع الشركاء.

وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، يرسي الاتفاق إطار عمل للطرفين يهدف إلى إبراز التنوع الذي تحظى به دبي باعتبارها وجهة استثنائية على الصعيد العالمي، لاسيما من خلال الحملات التسويقية المشتركة.

وتسهم «بريمير إن» بفاعلية في الترويج لدبي وجهةً مفضلةً للسياحة، وذلك من خلال الإعلانات الموجهة، والمشاركة في المعارض التجارية المتنوعة، والاستراتيجيات الفاعلة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى الحملات التسويقية، سيتعاون الطرفان لتطوير منتجات سياحية استثنائية تسلّط الضوء على الإرث الثقافي العريق لدبي والوجهات السياحية الموسمية وغيرها من المزايا الفريدة، وسيتم دمج هذه العروض مع الباقات المخصصة التي تستهدف أسواقاً محددة، ما يوفر للمسافرين تجارب مخصصة لا تُنسى.

ولضمان الالتزام بأعلى معايير الخدمة الاستثنائية ضمن محفظتها من الوجهات الفاخرة، ستوفر «بريميير إن» لفريق عملها إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة ودورات مقدمة من كلية دبي للسياحة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يسهم هذا التعاون الاستراتيجي مع (بريمير إن) في تعزيز جهودنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين الدوليين».

من جهته، قال المدير العام لفنادق «بريمير إن في الشرق الأوسط»، سايمون لي: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي محطة مهمة في تعزيز قطاع الفنادق المتوسطة في دبي».