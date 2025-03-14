«دو» تطلق منصة «مايكروسوفت 365»

أعلنت شركة «دو»، أمس، إطلاق منصة «مايكروسوفت Copilot 365» عبر نظامها المؤسسي الداخلي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية بيئة العمل، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، المشجعة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذكرت الشركة، في بيان، أنه من المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في تمكين موظفي «دو» من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والمصممة لتعزيز الجهود التعاونية وتبسيط العمليات عبر جميع مجالات الأعمال مع زيادة الكفاءة التشغيلية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في الحد من الأعباء الناجمة عن المهام التي تتطلب جهداً بشرياً.