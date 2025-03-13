موانئ دبي العالمية تُسجِّل عوائد قياسية... و5.5 مليارات درهم أرباح 2024

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وسجلت عوائدها نموًا على أساس معلّن بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أميركي. وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.

أبرز النتائج

· ارتفاع العوائد بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أميركي.

· يُعزى نمو العوائد بنسبة 9.7% بشكل رئيسي إلى الأداء المحسّن للموانئ والمحطات، إضافةً إلى المساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

· ارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأميركتين.

· ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أميركي.

· ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7%، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة 27.2%، وكذلك هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية.

· بلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار أميركي (5.5 مليارات درهم)

· انخفض الربح للسنة بنسبة 2.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

· تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

· تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، نتيجة للاستثمار الانتقائي في البنية التحتية ضمن الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

· تم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي (مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار أميركي في عام 2023) عبر المحفظة الحالية.

· تبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار أميركي، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "ندايان" (السنغال)، وميناء جدة (المملكة العربية السعودية).

· زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أميركي في عام 2024 (مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار أميركي في عام 2023).

· انخفضت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لتصل إلى 3.4 ضعفاً (مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في السنة المالية 2023).

أما على أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، فبلغت نسبة المديونية الصافية 4.1 ضعفاً (مقارنةً بـ 4.0 ضعفاً في السنة المالية 2023).