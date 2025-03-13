موانئ دبي العالمية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 9.17 مليارات درهم في 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وسجلت عوائدها نموًا على أساس معلّن بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أميركي.

وقالت المجموعة في بيان صحافي إن ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 تبلغ نحو 2.5 مليار دولار أميركي (نحو 9.17 مليارات درهم)، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "ندايان" (السنغال)، وميناء جدة (المملكة العربية السعودية).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، "نفخر بتحقيق عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار أميركي، وسجلنا أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتنا ومرونتنا في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد. وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتنا التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتنا التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز".

وأضاف بن سليم: تُرسّخ هذه الاستراتيجية الوضعية الريادية لـ "دي بي ورلد" التي مكنتها من تحقيق نمو مستدام طويل الأمد وتقديم قيمة مضافة وملموسة. ومن خلال تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق قدراتنا، وتعميق شراكاتنا، نضع الأُسس لأعمالٍ مرنة ومتكاملة، قادرة على اغتنام الفرص الناشئة بفعالية في ظل التطورات المتسارعة للتجارة العالمية.

وتابع: نواصل تعزيز منصتنا اللوجستية، مستقطبين مزيداً من أصحاب البضائع من خلال حلول متكاملة وشاملة، مصممة خصيصاً لرفع الكفاءة وتحسين تدفق التجارة. ويعكس الطلب المتزايد على عروضنا المتكاملة القيمة المضافة التي نوفرها لمتعاملينا، الذين يبحثون عن حلول متطورة وفعّالة لسلاسل الإمداد، تضمن لهم أداءً مُحسّناً ومرونة تشغيلية عالية.

وبين: في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد، فنحن نواصل تعزيز محفظتنا الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا. كما نظل متفائلين بآفاق النمو على المدى المتوسط، مستندين إلى أُسس قوية للقطاع، وقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل.