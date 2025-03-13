أصول القطاع المصرفي بالدولة إلى 4.56 تريليونات درهم

سجلت أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات قفزة كبيرة، خلال ديسمبر الماضي، حيث زادت بقيمة 108.6 مليارات درهم خلال فترة شهر، ليصل إجمالي ما تمتلكه البنوك من أصول، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى أربعة تريليونات و560 مليار درهم، مقارنة مع أربعة تريليونات و451.4 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق، بنمو شهري نسبته 2.4%، التي تُعد أعلى نسبة نمو للأصول المصرفية خلال فترة شهر على الإطلاق.

وأظهرت بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع من تريليونين و804.4 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي، إلى تريليونين و847 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة شهرية قدرها 42.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.5%.

ووفقاً للبيانات، سجل إجمالي الائتمان المصرفي، نمواً بنسبة 0.8%، مرتفعاً من تريليونين و163.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، إلى تريليونين و181 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة شهرية قيمتها 17.6 مليار درهم.

واستمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 666 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية ليصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 860.5 مليار درهم، مقارنة مع 825.8 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 34.7 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 4.2%.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول (خارج البنوك بجانب الودائع النقدية) والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بنسبة 2.3%، من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما ارتفع إجمالي عرض النقـد «ن2»، الذي يشمل (ن1، بجانب الودائع شبه النقدية) والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 1.7%، من 2.278.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.317.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3»، الذي يشمل (ن2، بجانب ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي)، بنسبة 0.4%، من 2.767.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.778.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024. ويعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى نمو عرض النقد «ن2» متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

. إجمالي الودائع ارتفع من 2.804 تريليون درهم في نوفمبر، إلى 2.847 تريليون درهم نهاية ديسمبر، بنمو شهري 1.5%.

. 2.4% نمواً شهرياً في الأصول المصرفية خلال ديسمبر 2024.