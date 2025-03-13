«إمباور» تزوّد «بالم جيت واي» في نخلة جميرا بخدمات التبريد

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اتفاقية لتزويد مشروع «بالم جيت واي»، في نخلة جميرا دبي، بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9470 طن تبريد.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بدعم رؤية دبي التنموية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على حلول مستدامة وفعالة في استهلاك الطاقة، متوقعة أن تبدأ عمليات التزويد في الربع الثاني من عام 2026.

ويتكون مشروع «بالم جيت واي» من ثلاثة أبراج سكنية مترابطة، تتميز بتصميم هندسي فريد، ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المتطورة، بما في ذلك متاجر، ومطاعم فاخرة، ومرافق تسوق، ومراكز رعاية صحية، ومنشآت لياقة بدنية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن إضافة مشروع «بالم جيت واي» إلى محفظة تبريد «إمباور» يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين بخدماتها الموثوقة، ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة، تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً، وأضاف أن «إمباور» تركز على خدمة المشاريع العقارية الرائدة، وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون.

وأكد أن خدمات تبريد المناطق التي تقدمها المؤسسة في إمارة دبي، تنسجم مع تطلعات الإمارة في بلوغ الاستدامة، وهو الهدف الذي تنهض فيه المؤسسة لتمكين كل القطاعات من خفض الغازات الدفيئة باستخدام خدمات تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية.