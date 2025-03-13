محطة لـ «التطبيب عن بُعد» خلال الرحلات الجوية

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعاونها مع شركة «بارسيس تيلي ميديسن» للتطبيب عن بُعد، لتقديم معدات الجيل القادم التي ستمكن المتعاملين من تلقي رعاية طبية عالية الجودة وسريعة في الأجواء، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 2.4 مليون دولار في تصميم مجموعة المعدات الجديدة بالتعاون مع «بارسيس»، التي ستستخدم على 300 طائرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن «محطة التطبيب عن بعد» تتمتع بميزات متقدمة، مثل مؤتمرات فيديو عالية الدقة، وتقييم حالة الركاب عن بعد، ونقل البيانات بشكل آمن، وتخطيط كهربية القلب، ما يمكن طاقم الطائرة المدرب من إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

ويتضمن هذا النظام الأفضل في فئته، مجموعة «بارسيس تيلي ميديسن» لـ«طيران الإمارات» و«بارسيس كلاود»، وهي عبارة عن محطة متكاملة يمكن حملها للتطبيب عن بعد، مصممة بشكل يمكّن طاقم الطائرة من جمع المعلومات المهمة والعلامات الحيوية، والتي يمكن بعد ذلك إرسالها إلى الدعم الطبي الأرضي لـ«طيران الإمارات»، وهو فريق من المتخصصين الطبيين في المقر الرئيس لـ«مجموعة الإمارات» في دبي، ويمكن الاتصال به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تتضمن المجموعة العديد من الأجهزة الطبية، مثل مقياس الأكسجين في الدم، ومقياس الحرارة، وجهاز مراقبة ضغط الدم، ومقياس السكر، وجهاز تخطيط القلب.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يمكن للمتعاملين معها الذين يحتاجون إلى دعم طبي على متن الرحلات الجوية، نقل علاماتهم الحيوية أو القراءات الحيوية تلقائياً إلى جهاز «Medcapture» عبر تقنية «بلوتوث»، ما يلغي الحاجة إلى تدوين طاقم الطائرة الملاحظات ونقل المعلومات يدوياً.

وأوضحت أن جهاز «Medcapture» اللوحي يتضمن تطبيقاً برمجياً جديداً، تم تصميمه خصيصاً ليتماشى مع الإجراءات الطبية الشاملة التي تطبقها «طيران الإمارات».

كما يسمح الجهاز لطاقم الطائرة بالتواصل في الوقت الفعلي مع فريق الدعم الطبي الأرضي، ما يضمن الوصول الفوري إلى المشورة الطبية المتخصصة أثناء وجودهم في الأجواء، وتقييم الحالات الطبية للمسافرين في الوقت الفعلي، وفي بعض الحالات، يسمح للأطباء بتقييم الإصابات أو المشكلات الطبية بصرياً عن بعد، إذا لزم الأمر.

ويرتبط الجهاز بنظام «بارسيس كلاود»، وهو عبارة عن منصة سحابية لدعم الخدمات الطبية الأرضية لتلقي البيانات أثناء الرحلة والتواصل مع طاقم الطائرة، وهو نظام آمن وموثوق، ويضمن التعامل مع بيانات العملاء وفقاً لقواعد حماية البيانات.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه تم تركيب مجموعات «بارسيس» على العديد من طائرات الناقلة، ولعبت دوراً فعالاً في العديد من الحالات الطبية الناجحة حتى الآن.

. المحطة الجديدة تتمتع بميزات متقدمة، مثل مؤتمرات الفيديو عالية الدقة، وتقييم حالة الركاب عن بُعد، ونقل البيانات بشكل آمن، وتخطيط كهربية القلب.