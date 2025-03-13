«مطارات دبي» تحصد جائزة «مكان العمل الاستثنائي»

حصلت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، الأكبر في العالم، على جائزة مكان العمل الاستثنائي لعام 2025 من مؤسسة «غالوب»، تقديراً لنهجها في تعزيز التناغم الوظيفي، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على المؤسسات التي توفر بيئات عمل تتميز بأعلى مستويات التناغم الوظيفي على مستوى العالم.

وأكدت «مطارات دبي» أنها واصلت ابتكار طرق جديدة للتفاعل مع موظفيها وتطوير إمكاناتهم، ما وضع معايير جديدة للتميز في مكان العمل، مشيرة إلى أنها سجلت 75% على مستوى التناغم الوظيفي، ما يضعها بين المؤسسات التي تتبع أفضل الممارسات وفقاً لـ«غالوب»، وهو إنجاز لا يتحقق إلا في المؤسسات التي تعتبر التناغم الوظيفي جزءاً أساسياً من استراتيجية عملها.