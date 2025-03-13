«طيران الإمارات» تنهي تجديد 48 طائرة ضمن أسطولها

أفادت شركة طيران الإمارات بأنها أكملت، خلال الأسبوع الجاري، تجديد وتحديث 48 طائرة بالكامل في أسطولها، وذلك ضمن برنامج التحديث الذي يُعد الأكبر من نوعه في الصناعة في العالم، باستثمارات تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار (18.35 مليار درهم)، تشمل في الإجمال 220 طائرة.

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم» إنه تم الانتهاء من تجديد 29 طائرة طراز «إيرباص A380»، فضلاً عن 19 من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطولها، لافتة إلى أن عمليات التجديد والتحديث تأتي في إطار التزام الناقلة بتقديم تجربة لا مثيل لها للمسافرين في الأجواء.

ويتولى «مركز طيران الإمارات الهندسي» إدارة وتنفيذ أعمال التحديث الشاملة في المقصورات الداخلية للأسطول، حيث يعمل حالياً أكثر من 250 موظفاً على المشروع، على مدار الساعة، وبدعم من 31 شريكاً ومورداً، فيما تم إنشاء ورش عمل مخصصة لهذا المشروع.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت برنامجاً لتحديث وتجديد أسطول 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و53 طائرة من طراز «بوينغ 777».

وفي مايو 2024، أعلنت «طيران الإمارات» عن إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380»، و28 طائرة من طراز «بوينغ 777»، لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وفي بداية مارس الجاري، توسعت «طيران الإمارات» في برنامج تجديد الأسطول، ليصل عدد الطائرات التي تعتزم الناقلة تحديثها إلى 220 طائرة.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإن من شأن التوسع في برنامج التحديث أن يضمن استمرار الناقلة في تزويد عملائها بتجربة سفر مريحة، إذ تشكل طائرات «بوينغ 777» العمود الفقري لأسطول «طيران الإمارات»، فيما يُعدُّ طراز «إيرباص A380» المفضل لدى المتعاملين.

وقد بدأت أولى طائرات «طيران الإمارات» من طراز «بوينغ 777» مرحلة التجديد الشامل في أوائل يوليو من العام الماضي، حيث تمت إعادة تشكيل مقصورة المسافرين في الطائرة.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات»، التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم تحت الخدمة، وصل إلى 259 طائرة، منها 249 طائرة ركاب، و10 طائرات لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب 315 طائرة «تحت الطلب».

وبحسب البيانات، يضم أسطول «طيران الإمارات» 116 طائرة من طراز العملاقة «إيرباص 380»، فضلاً عن 120 طائرة من طراز «بوينغ 300ER-777»، و10 طائرات من طراز «بوينغ 200LR-777»، و10 طائرات مخصصة للشحن من طراز «بوينغ 777F»، تضاف إليها ثلاث طائرات «إيرباص 900-A350»، الأحدث ضمن أسطول الناقلة.

أما عدد الطائرات «تحت الطلب» لدى الناقلة فيبلغ 315 طائرة، منها 62 طائرة طراز «إيرباص 900-A350»، و170 طائرة من طراز «بوينغ 9-777»، و35 طائرة من طراز «بوينغ 8-777»، فضلاً عن 15 طائرة من طراز «بوينغ 10-787»، و20 طائرة من طراز «بوينغ 8-787»، إضافة إلى 13 طائرة «بوينغ» مخصصة للشحن الجوي.

وجهات الطائرات المحدثة

تشغل «طيران الإمارات» حالياً طائراتها المحدثة إلى مطارات «جون إف كينيدي» في نيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساو باولو، وطوكيو ناريتا، وأوساكا، وجنيف، إضافة إلى دبي.

. 18.3 مليار درهم استثمارات الناقلة في برنامج تجديد الأسطول، تشمل بالإجمال تحديث 220 طائرة.