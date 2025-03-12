إيرادات فنادق دبي ترتفع 12% إلى 2.3 مليار درهم

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال شهر يناير 2025، نحو 2.31 مليار درهم، مقابل نحو 2.06 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 12%، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات استناداً إلى متوسط العائد اليومي للغرف المتوافرة في عدد الليالي الفندقية المبيعة، فيما يُعزى الارتفاع في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

وبحسب بيانات الدائرة، فقد وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من أربعة ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 3.84 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

بدوره، وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 683 درهماً خلال يناير 2025، مقابل 643 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 6%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 576 درهماً في يناير 2025، مقابل 535 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 8%.

كما بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2025 أكثر من 153.6 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل 150.4 ألف غرفة فندقية ضمن 823 منشأة في نهاية يناير 2024. وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 84.3% خلال يناير الماضي، مقابل 83.2% في يناير 2024. يشار إلى أن دبي استقطبت 1.94 مليون سائح دولي خلال يناير 2025، مقابل 1.77 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.6%.