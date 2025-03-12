أيقونات دبي الفندقية.. تحف بتصاميم تعزز موقع الإمارة في مشهد السياحة العالمي

تعدّ دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، إذ تتميز بمزيج فريد من الحداثة المعاصرة والتقاليد التراثية، وتستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

ومع تطور البنية التحتية للمدينة، أصبحت الفنادق الفاخرة أحد أبرز المعالم التي تميز دبي، وتُضفي عليها طابعاً خاصاً، إذ لم تقتصر هذه الفنادق على تقديم خدمات وتجارب استثنائية لنزلائها، بل أصبحت تتسم بتصاميم معمارية مبتكرة، ووجهات سياحية راقية، وشواطئ ساحرة، تجعلها محط أنظار السياح والمستثمرين على حد سواء، لتشكل أيقونات دبي الفندقية بذلك تحفاً هندسية تخطف الأنظار، وتفتح آفاق السياحة العالمية، وتزيد من بريق الإمارة الساحر، وتجعلها محور اهتمام ومقصد الملايين في العالم.

وتستحوذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، كما يصل عدد الفنادق الفاخرة في دبي إلى 168 منشأة فندقية، تضم في الإجمال نحو 54 ألف غرفة فندقية.

«جميرا مرسى العرب»

بتصميمه الفريد المستوحى من اليخوت الفاخرة، تُستكمل المنشأة ثلاثية المنتجعات البحرية الفاخرة في دبي التابعة لـ«مجموعة جميرا»، التي تضم كذل: «جميرا بيتش هوتيل» المستوحى من الأمواج، وفندق «برج العرب جميرا» المستوحى من القارب الشراعي.

ويضم «جميرا مرسى العرب» فندقاً ومرسى لليخوت الفاخرة، ويوفر 387 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 82 شقة فندقية فاخرة، ووجهات متكاملة للترفيه والاستجمام، إضافة إلى ممشى يحتوي على ستة مطاعم ومقاهٍ، ومبنى الشقق الفندقية الفاخرة التي تحمل علامة «جميرا رزيدينسيز» الجديدة، ويضم المنتجع أيضاً 11 مطعماً عالمياً راقياً، إضافة إلى خمسة مسابح و«سبا» مكون من ثلاثة طوابق، أحدها مخصص للنساء، فضلاً عن شاطئ خاص.

«برج العرب»

يحظى فندق «جميرا برج العرب» بحفاوة بالغة على المستوى الدولي، نظراً إلى تصميمه المعماري الآسر.

يضم المبنى الأيقوني، المصمم على شكل شراع، مجموعة من الأجنحة الأنيقة والمطاعم الشهيرة، ويشمل ذلك مطعم «المنتهى» الحائز «نجمة ميشلان»، و«سبا» حائز جوائز عدة، ونادي «سال» الشاطئي، كما يتميز بإطلالات مفتوحة على الخليج العربي، واستقبل هذا الفندق، المصَمَّم على شكل «شراع الداو» العربي، كبار الشخصيات والمشاهير من أنحاء العالم منذ افتتاحه في أواخر عام 1999، كما أسهم في وضع دبي على الخريطة العالمية للوجهات السياحية الفاخرة. وقد تمّ بناء الفندق على جزيرة خاصة بارتفاع 321 متراً فوق سطح الأرض.

«أتلانتس النخلة دبي»

يتربع «منتجع أتلانتس النخلة ـ دبي» وسط مياه الخليج العربي وأفق دبي، وهو دُرة التاج في جزيرة النخلة الشهيرة عالمياً، ويُعد «أتلانتس النخلة»، المُصنف من فئة «خمس نجوم»، المكان الأمثل لقضاء عطلة مُميّزة، ويضمّ أكثر من 1500 غرفة وجناحاً فندقياً، إضافة إلى غرف تحت الماء، كما يتميّز بديكور مستوحى من عالم البحار.

يضمّ الفندق شاطئاً ومرافق ترفيهية عدة، مثل حوض «ذا لوست تشامبرز»، و«حديقة أكوافنتشر المائية»، وخليج الدلافين، إضافة إلى متاجر حصرية، وتشمل جميع الإقامات في الفندق زيارة مجانية إلى «حديقة أكوافنتشر المائية» التي تعد أكبر مدينة ألعاب مائية في العالم، وحوض «ذا لوست تشامبرز» المائي الذي يضمّ 65 ألف حيوان بحري.

«أتلانتس ذا رويال»

يتميز مُنتجع «أتلانتس ذا رويال»، المُقام على مساحة 406 آلاف متر مربع على «نخلة جميرا»، بتصميم فريد من 43 طابقاً، ويُعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في المدينة وسلسلة الفنادق الفاخرة التي تتميز بها، وتمثل ركيزة أساسية لمنظومتها السياحية الفريدة التي جعلتها من أفضل الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

يقع المنتجع على الهلال الخارجي لـ«جزيرة النخلة»، ويوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية.

يتألّف «أتلانتس ذا رويال» من ستة أبراج، يربط بينها جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً، إضافة إلى وجود فتحات مُضيئة بين الأبنية تضفي طابعاً مميزاً على المكان، وتجعل من المبنى معلماً سياحياً يجذب الأنظار.

«فندق شاطئ جميرا»

يُعدّ «فندق شاطئ جميرا» أو «جميرا بيتش هوتيل» أوّل وجهة فتحت أبوابها في فنادق ومنتجعات «جميرا»، كما يتميّز بتصميم فريد يحاكي حركة الأمواج. تطلّ غرف الفندق الـ599 على الشاطئ، وتتزيّن بلونَي الأزرق والبيج اللذيْن يحاكيان البحر والرمل. ويضمّ الفندق مجموعة واسعة من المنتجعات الصحية والـ«سبا» والمطاعم. كما تتميز كل غرفة بإطلالات على «جميرا برج العرب»، ومياه الخليج العربي.

«جميرا أبراج الإمارات»

يتيح فندق «جميرا أبراج الإمارات» إطلالات بانورامية على الأفق، ومساحات معيشة أنيقة، وتجربة تناول طعام استثنائية في قلب الميل المربع الحيوي في دبي.

ومنذ افتتاحها في عام 2000، تعد «أبراج الإمارات» من أبرز المعالم التي يلاحظها كلّ من يتأمل أفق مدينة دبي، إذ تطلّ على مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، كما يقع بالقرب منها متحف المستقبل.

يقدم «جميرا أبراج الإمارات» مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة الفاخرة التي تتميز بأثاث عصري وألوان هادئة، إضافة إلى تجهيزات ومرافق حديثة، وتكنولوجيا حديثة تضمن الراحة والرفاهية.