«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع «أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي»

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي، سبل تعزيز التعاون بالتدريب في مجالات الطاقة المتجددة، وتحديث الشبكات، وحلول تخزين الطاقة، وغيرها، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير، والاستدامة، والابتكار في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، المؤسسة الأميركية في مجال البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، برئاسة الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد، أرشاد منصور، وفقاً لبيان صدر أمس.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، المهندس وليد بن سلمان، ومدير أول - الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس غانم القاسم.

وأكد الطاير حرص الهيئة على التعاون مع مراكز البحوث والابتكار الرائدة على مستوى العالم، لصقل الكفاءات الوطنية وإكسابها مهارات وخبرات تؤهلها لقيادة المستقبل، وتولي دوراً قيادياً في العمل المناخي، وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي، ضمن رؤية الهيئة المتكاملة لتعزيز الاستدامة ومواءمة الأهداف العالمية، حيث تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، يعتمد على حلول متطورة وصديقة للبيئة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتشمل مجالات التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة، تشمل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً، في تمكين موظفي الهيئة من الإسهام الفاعل في استشراف وصنع المستقبل المستدام.