تدريب الشركات العائلية على «التواصل الإعلامي»

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، جلسة لتدريب ممثلي الشركات العائلية على التعامل مع وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي لهذه الشركات، وترسيخ سمعتها ومكانتها، ما يسهم في إبراز تاريخ وإنجازات الشركات العائلية في دبي، والتعريف برؤيتها واستراتيجياتها للنمو المستدام.

وركزت الجلسة التدريبية على تطوير مهارات التواصل الإعلامي الفعّال في بيئة الإعلام الديناميكية الراهنة، حيث عمدت إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لمخاطبة الجمهور بثقة، وتعريفهم بمهارات صياغة رسائل إعلامية واضحة وفعالة، ووضع استراتيجيات ناجحة للتعامل مع الصحافيين.