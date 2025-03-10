16.8 ألف ساعة تطوعية لموظفي «كهرباء دبي» خلال 2024

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي، ثقافة التطوع المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على تعزيز إسهامها في بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وتطلق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على إعطاء الأولوية للعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة جنباً إلى جنب مع العمل المهني، ومأسسة العمل التطوعي بين الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال عام 2024، سجل موظفو الهيئة 16.870 ألف ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها 5.047 ملايين شخص في دولة الإمارات وخارجها، وأطلقت الهيئة 27 مبادرة مجتمعية، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.51%. وبين عامَي 2013 و2024، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 249.84 ألف ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم.

وقال فني أول قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، صالح محمد صالح محمد يحيى: «خلال سنوات عملي مع الهيئة، شاركت في العديد من الحملات التطوعية، كحملة (الحقيبة المدرسية)، و(مير الخير)، إضافة إلى (إكسبو 2020 دبي)، و(مؤتمر الأطراف COP28) و(القمة العالمية للحكومات)، ولمست من خلالها التزام الهيئة الراسخ مبادئ العطاء والعمل المجتمعي. وأُبادر دائماً بالمشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظِّمها الهيئة بوصفها فرصة مهمة لردِّ الجميل للمجتمع ومدِّ يد المساعدة لمن يحتاج إليها، إلى جانب تعزيز روح الفريق والتعاون والإخاء بين الموظفين، وأسعد بكوني جزءاً من مؤسسة استشرافية ومستدامة تولي أهمية خاصة لموظَّفيها ولمسؤوليتها المجتمعية».