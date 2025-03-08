«دي بي ورلد» و«موانئ» السعودية تدشنان محطة الحاويات الجديدة في جدة

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن محطة الحاويات الجنوبية الجديدة والمتطورة في ميناء جدة الإسلامي، ما يمثل علامة فارقة في برنامج التوسعة والتطوير الذي تنفذه موانئ دبي العالمية باستثمار قدره 800 مليون دولار لتحديث المحطة، والإسهام في تعزيز مكانة السعودية كمركز تجاري عالمي رائد.

وحوّل هذا المشروع الذي استغرق ثلاث سنوات محطة الحاويات الجنوبية إلى واحدة من محطات الحاويات الأكثر تقدماً واستدامة في المنطقة، مع زيادة القدرة الاستيعابية بأكثر من الضعف من 1.8 مليون حاوية قياسية إلى أربعة ملايين حاوية نمطية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا التوسع يمهد الطريق نحو تحقيق قدرة استيعابية مستقبلية تبلغ خمسة ملايين حاوية نمطية، مع نشر معدات مناولة سفن إضافية حسب نمو الطلب.

ومنذ أن أصبحت جدة، في عام 1999، أول محطة خارجية لمجموعة موانئ دبي العالمية خارج دولة الإمارات، وهي تؤدي دوراً محورياً في دعم التجارة الإقليمية. ويأتي التوسع الأخير، الذي يتم بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل لمدة 30 عاماً، ليؤكد مكانة جدة كبوابة تجارية استراتيجية، ويدعم أهداف «رؤية السعودية 2030» في تعزيز الربط التجاري والتنويع الاقتصادي.

وأُقيم حفل رسمي بمناسبة الافتتاح، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، والرئيس التنفيذي المدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، وممثلين كبار آخرين من مجموعة موانئ دبي العالمية، و«موانئ».

وقال بن سليّم: «يعكس هذا التوسع إرثنا الممتد على مدى 25 عاماً في جدة، ويعزز التزامنا دفع نمو التجارة في المنطقة، ومن خلال هذه المحطة المتطورة، نعمل على تحسين الكفاءة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوفير فرص تجارية جديدة للمملكة وخارجها لعقود مقبلة».

ويتضمن تطوير المحطة دمج أنظمة الأتمتة والرقمنة المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث ستعمل الأنظمة الذكية على تقليل زمن معاملات البوابات بشكل كبير، من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، وذلك بدعم من تتبع البضائع المعتمد على إنترنت الأشياء والجرد الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل دقيق للبضائع.

وإضافة إلى ذلك، تم إدخال رافعات آلية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوسيع أسطول الرافعات الجسرية الرصيفية من 14 إلى 17 رافعة بحلول نهاية عام 2025، لتصل إلى 22 مع توسع المحطة إلى خمسة ملايين حاوية نمطية.

. رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية، مع هدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية.