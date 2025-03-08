%20 نمواً متوقعاً لقطاع التأمين الإماراتي خلال 2025

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يراوح بين 10 و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024. وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5 و15% وفقاً لظروف كل دولة.

وقال مدير تصنيفات التأمين لدى «إس آند بي»، أمير موجيك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «الرقمنة تعد عاملاً رئيساً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين»، مشيراً إلى أن شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق. وأوضح موجيك، أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات.