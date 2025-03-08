«طيران الإمارات» تطلق طائراتها المحدثة إلى سيؤول و«لندن ستانستيد»

كشفت شركة طيران الإمارات أمس، عن خططها لتوسيع قائمة المدن التي تخدمها طائراتها الـ«بوينغ 777» المحدثة، لتشمل العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، اعتباراً من 14 أبريل، ومطار «لندن ستانستيد» في المملكة المتحدة ابتداء من السابع من مايو، وذلك ضمن برنامج «طيران الإمارات» لتحديث الأسطول.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه ستبدأ تشغيل طائرات الـ«بوينغ 777» بتقسيم الدرجات الأربع على الرحلات «ئي كيه 324» و«ئي كيه 325»، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، ما يجعل سيؤول الوجهة الثانية في شرق آسيا التي تستقبل طائرات الـ«بوينغ 777» المحدثة من «طيران الإمارات»، والتي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة ومقصورة درجة الأعمال الجديدة.

واعتباراً من يوليو 2025، سيتمكن المسافرون المتجهون شرقاً مع «طيران الإمارات» من الوصول إلى أكثر من 3150 مقعداً أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة على مزيج من طائرات الـ«بوينغ 777» والـ«إيرباص A380» عبر ست وجهات رئيسة في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، بما في ذلك طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا وسنغافورة وسيؤول وشينزن.

كما ينضم مطار «لندن ستانستيد» إلى مطاري لندن هيثرو وإدنبرة باعتباره الوجهة الثالثة في المملكة المتحدة التي تستقبل أحدث منتجات «طيران الإمارات» والتصميمات الداخلية الأنيقة للمقصورة، وإضافة إلى مطار «لندن ستانستيد»، تشمل شبكة «طيران الإمارات» من الوجهات الأوروبية التي تخدمها طائرة الـ«بوينغ 777» بتقسيم الدرجات الأربع: بروكسل وجنيف وزيوريخ وفيينا وأثينا.

من جهة أخرى، اختتمت «طيران الإمارات» مشاركتها في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2025»، بتوقيع 11 اتفاقية استراتيجية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

ووفق بيان صادر أمس، عقد مسؤولو الناقلة 270 اجتماعاً رفيع المستوى، فيما استقبلت الناقلة أكثر من 6000 زائر في جناحها، الذي استعرضت فيه أحدث منتجات مقصورة طائراتها الـ«إيرباص A350»، إضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالاستدامة وغير ذلك.

وجددت «طيران الإمارات» مذكرة التفاهم مع المكتب الوطني للسياحة في النمسا على هامش المعرض، ما يعزز التزامها المستمر بجذب المسافرين من مختلف أنحاء شبكتها العالمية لاستكشاف هذه البوابة الأوروبية.

ويتزامن تجديد الشراكة مع احتفال «طيران الإمارات» بمرور 10 سنوات على بدء عملياتها إلى فيينا العام الماضي، حيث نقلت أكثر من خمسة ملايين مسافر بين دبي والعاصمة النمساوية حتى الآن.

وفي خطوة مماثلة للترويج لمالطا، وقّعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة في مالطا، لتعزيز السياحة الوافدة إلى بوابة البحر الأبيض المتوسط من مختلف أنحاء شبكتها العالمية.

كما عززت «طيران الإمارات» شراكاتها في قطاع الرحلات البحرية المتزايدة للناقلة خلال معرض برلين الدولي للسياحة والسفر هذا العام، وفي إطار التزامها طويل الأمد بتعزيز مكانة دبي وجهة ومركزاً عالمياً مفضلاً للرحلات البحرية، مددت الناقلة ووسعت شراكاتها الاستراتيجية مع «تي يو آي كروز» و«كوستا كروز» و«آيدا كروز».

وعملت «طيران الإمارات» خلال مشاركتها في المعرض، على توسيع شراكاتها مع منصات السفر العالمية الرئيسة كجزء من التزامها المستمر بالتميز في تجربة العملاء، من الحجز وحتى الصعود إلى الطائرة.

وعزّزت الناقلة شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «إكسبيديا» للارتقاء بتجربة المسافرين، وتسهيل تخصيص رحلاتهم على «طيران الإمارات».

كما مدّدت «طيران الإمارات» و«Trip.com» شراكتهما العالمية طويلة الأمد للمساعدة في تعزيز الوجود العالمي لـ«Trip.com»، والاستفادة من شبكة «طيران الإمارات» الدولية الواسعة، وتنسيق الجهود الترويجية في الأسواق الآسيوية والأوروبية.