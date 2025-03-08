«دو» تتعاون مع «مايكروسوفت» في خدمات الأمن المُدارة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «دو»، أمس، تعاونها مع شركة «مايكروسوفت»، لتعزيز خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، وتحويل خدمات الأمن المُدارة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة.

وأفادت «دو» في بيان أمس، بأن ذلك جاء خلال «المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025»، الذي اختتم فعالياته في برشلونة الإسبانية، أول من أمس.

وقال الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، جاسم العوضي، إن «التعاون الاستراتيجي مع (مايكروسوفت) يلبي الحاجة إلى أحدث التطورات في مجال خدمات الأمن المُدارة (MSS) لعملائنا، كما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة (دو)، إذ يؤكد مواصلة التزامها تمكين مؤسسات الأعمال لتحقيق أهدافها في مجال حماية أمن المعلومات، والامتثال لمتطلبات المرحلة الحالية من التحول الرقمي».

وأضاف أن «هذا التعاون بين الجانبين، يعزز الدمج الفريد لقدرات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في خدمات الأمن المُدارة من (du Tech)، ما يسمح للعملاء بالاستفادة من قوة استخدامات الذكاء الاصطناعي بمرونة من دون تحمل أعباء إدارة البنية التحتية الأساسية، كما تتيح قدرات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) التعامل مع حجم هائل من البيانات، والكشف المُبكر عن التحديات وآليات الاستجابة الفعالة التي تعزز تقديم الخدمات لمؤسسات الأعمال».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية - قسم المشاريع التجارية بشركة «مايكروسوفت» في الإمارات، إيمان المجدوبي، إن «التعاون مع (دو) يعد مؤشراً إيجابياً على مدى إنجاز التزامنا تقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المُتغيرة للعملاء، خصوصاً مع جاهزيتنا العالية على إنشاء أطر قوية لخدمات الأمن السيبراني من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز إمكانات الكشف عن التهديدات السيبرانية والتصدي لها».