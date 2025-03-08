«سياحية عجمان» تطلق مكتباً تمثيلياً في أوروبا

اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي لعام 2025، الذي أُقيم في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 4 إلى 6 مارس، والتي ركّزت على استعراض أهم العروض والخدمات التي تقدمها إمارة عجمان في مجالات السياحة والثقافة والضيافة.

كما وقّعت الدائرة، عقد شراكة مع شركة «بيور توريستك» لإطلاق مكتب تمثيلي لها في السوق الأوروبية، والذي يغطي كلاً من ألمانيا والنمسا وسويسرا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الترويج السياحي للإمارة، واستقطاب المزيد من الزوّار من الدول الأوروبية، إضافةً إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع الشركات السياحية والمستثمرين وشركات إدارة الوجهات السياحية.