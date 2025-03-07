طيران الإمارات تطلق طائراتها البوينج 777 المحدثة إلى سيول ولندن ستانستيد

كشفت طيران الإمارات عن خططها لتوسيع قائمة المدن التي تخدمها طائراتها البوينج 777 المحدثة لتشمل سيول في كوريا الجنوبية اعتباراً من 14 أبريل، ومطار لندن ستانستد في المملكة المتحدة اعتباراً من 7 مايو، وذلك ضمن برنامج طيران الإمارات لتحديث الأسطول.

ستبدأ طيران الإمارات تشغيل طائرات البوينج 777 بتقسيم الأربع درجات على الرحلات "ئي كيه 324" و"ئي كيه 325"، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ما يجعل سيول الوجهة الثانية في شرق آسيا التي تستقبل طائرات البوينج 777 المحدثة من طيران الإمارات، والتي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز ومقصورة درجة الأعمال الجديدة، مما يوفر للعملاء المزيد من الخيارات وتجربة أفضل في الأجواء.

واعتباراً من شهر يوليو 2025، سيتمكن المسافرون المتجهون شرقاً مع طيران الإمارات من الوصول إلى أكثر من 3150 مقعداً أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة على مزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 عبر ست وجهات رئيسية في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، بما في ذلك طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا وسنغافورة وسول وشينزن.

كما ينضم مطار لندن ستانستيد إلى مطاري لندن هيثرو وإدنبرة باعتباره الوجهة الثالثة في المملكة المتحدة التي تستقبل أحدث منتجات طيران الإمارات والتصميمات الداخلية الأنيقة للمقصورة، وبالإضافة إلى مطار لندن ستانستيد، تشمل شبكة طيران الإمارات من الوجهات الأوروبية التي تخدمها طائرة البوينج 777 بتقسيم الأربع درجات: بروكسل وجنيف وزيورخ وفيينا وأثينا.

أربع درجات

وتتميز طائرة الإمارات البوينج 777 المحدثة بتقسيم الأربع درجات، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تحمل علامة طيران الإمارات، والتي تجمع بين الفخامة والراحة.

كما تتميز الطائرة بدرجة الأعمال الجديدة، بتوزيع 1-2-1 للمقاعد، ما يضمن تحقيق أقصى قدر من الخصوصية وضمان الوصول إلى الممر لكل راكب، ومقاعد يمكن أن تتحول إلى سرير مسطح بالكامل، وميني بار شخصي، وفي بعض الطائرات، يمكن لركاب الدرجة الأولى تجربة أجنحة Gamechanger الحصرية، والتي توفر فخامة لا مثيل لها وراحة ولمسات تصميم مميزة.

وسيستمتع العملاء في جميع الدرجات بتصميمات داخلية مطورة مع عناصر تصميم جديدة، بما في ذلك لوحات الألوان الحديثة، وزخارف شجرة الغاف المصممة خصيصاً، واللمسات الخشبية في جميع أنحاء المقصورات.

ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني emirates.com أو عبر تطبيق طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.