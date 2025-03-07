«طيران الإمارات» تُمدّد شراكتها مع «كوستا كروز» الإيطالية

مددت شركة «طيران الإمارات» شراكتها مع شركة «كوستا كروز» الإيطالية حتى عام 2027، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيساً لسياحة الرحلات البحرية.

وذكرت الناقلة، في بيان، أمس، أن الإعلان عن تجديد الشراكة جاء خلال معرض «برلين للسياحة والسفر الدولي 2025»، حيث تستند هذه الخطوة إلى تعاون ناجح استمر 20 عاماً، يجمع بين خبرات الناقلة وشركة الرحلات البحرية للارتقاء بتجربة المسافرين، وتعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة للرحلات البحرية.

ووقّع مذكرة التفاهم النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، ونائب الرئيس للتسعير وإدارة الإيرادات ومسارات الرحلات والنقل في «كوستا كروز»، دانييل كابريلي، وستتعاون «طيران الإمارات» و«كوستا كروز» في جهود تسويقية مشتركة، وتنسيق جداول الرحلات الجوية، إضافة إلى تخصيص سعة مقاعد مخصصة لمسافري الرحلات البحرية عبر ما يعرف بـ«حجوزات الرحلات البحرية»، ما يضمن توافر رحلات مريحة تلبي الطلب من الأسواق الرئيسة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، حيثما أمكن ذلك.

ولتقديم تجربة استثنائية في جميع نقاط التفاعل مع العملاء، ستركز الشراكة على تبادل البيانات والرؤى ذات الصلة لتحسين تقديم الخدمات، فضلاً عن تخصيص فرق دعم لركاب الرحلات البحرية لتسهيل عملية تسجيل الوصول في محطة «دبي هاربور» للرحلات البحرية، كما ستعمل الأطراف المعنية على تحسين حلول النقل بين مطار دبي الدولي ومحطة «دبي هاربور».