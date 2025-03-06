وجهة العالم.. مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي

سجل مطار دبي الدولي، خلال مارس الجاري، نحو 5.16 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (10.32 ملايين في الاتجاهين)، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في "دبي الدولي" خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 15.24 مليون مقعد (30.48 مليوناً في الاتجاهين) ليتصدر بذلك مطارات العالم وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وحل مطار دبي الدولي في المركز الأول في العالم في المؤشر الإجمالي لعدد المقاعد على الرحلات الدولية والمحلية معاً، فضلاً عن مؤشر المقاعد للرحلات الدولية فقط. وأفادت المؤسسة في تقرير تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، بأن مطار دبي الدولي احتفظ بمكانته كأكثر محور للنقل الجوي في العالم محققاً معدلات نمو متواصلة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي في المركز الثاني مسجلاً 14.77 مليون مقعد خلال الربع الأول من العام الجاري )نحو 29.5 مليون مقعد في الاتجاهين( في مؤشر الرحلات الدولية والمحلية معاً، تلاه مطار "طوكيو هانيدا" الدولي بنحو 13.63 مليون مقعد، ثم مطار "لندن هيثرو" بنحو 12.4 مليون مقعد، و"شنغهاي" في المركز الخامس بنحو 12.2 مليون مقعد.

مكاسب قوية

وواصل مطار دبي الدولي تحقيق مكاسب قوية مقارنة بنظرائه من محاور النقل الجوي الأخرى، إذ تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في المطار حاجز خمسة ملايين مقعد خلال شهري يناير ومارس 2025، وحل "دبي الدولي" الذي يحتفظ بمكانته كأكبر مطار في العالم على الرحلات الدولية في المركز الأول عالمياً في مؤشر إجمالي المقاعد على الرحلات الدولية والمحلية متخطياً مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي للمرة الأولى وذلك خلال فترة الربع الأول من العام الجاري.

وأرسى مطار دبي الدولي، معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.