برنامج تدريبي جديد لتأهيل المواطنين في قطاع الضيافة

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «ماريوت الدولية»، برنامج تدريب مهني جديداً لمواطني الدولة، معتمداً من وزارة التربية والتعليم، وذلك لتزويد الطلاب بمهارات متكاملة ترتكز على الأسس النظرية والخبرة العملية، ما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لبناء مسارات مهنية ناجحة في قطاع الضيافة بدبي والإمارات بشكل عام.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن النسخة الأولى من البرنامج الجديد، تنطلق في مايو 2025 بمشاركة 40 طالباً وطالبة إماراتيين، حيث سيتلقّون تدريبهم في مبنى كلية دبي للسياحة في «ون سنترال»، ضمن منطقة مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي البرنامج التدريبي الجديد في إطار الشراكة بين «ماريوت الدولية» وكلية دبي للسياحة، حيث يمتد على مدار عامين، وسيلتحق الطلاب الذين تجاوزوا الـ18 من عمرهم خلال هذه الفترة ببرنامج دبلوم المستوى الرابع المعتمد من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، إلى جانب تلقّي تدريب عملي مكثف في فنادق ماريوت في أرجاء دولة الإمارات.

وتُخطط «ماريوت» بعد إتمام البرنامج لتوظيف الخريجين في وظائف دائمة ضمن فنادقها المنتشرة في الإمارات. ويشارك أكثر من 40 فندقاً من منشآت «ماريوت» في دولة الإمارات، من ضمنها 30 في دبي، بالسنة الأولى من هذه المبادرة.

وقالت مديرة تطوير الكوادر الوطنية في كلية دبي للسياحة، مريم سلطان المعيني، إن «تعاوننا مع (ماريوت الدولية) في إطلاق هذا البرنامج التدريبي الجديد لمواطني دولة الإمارات، يأتي في إطار التزامنا الراسخ بتطوير وتعزيز مهارات وكفاءة الكوادر العاملة في قطاعي السياحة والضيافة في الدولة، وهو ما يتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة في دمج الجيل الجديد من المواطنين في القطاع الخاص، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل دبي الوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ماريوت الدولية»، سانديب واليا: «نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تمكين المواطنين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة والخبرة التي تؤهلهم للتفوق في صناعة السفر، والمشاركة بفاعلية في مسيرة الإمارات نحو تحقيق المزيد من النجاحات».