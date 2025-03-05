شكاوى الاتصالات تتراجع 35.8% خلال شهرين

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 1946 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتَي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال شهرَي يناير وفبراير 2025، مقابل 3033 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع كبير يقدر بـ35.8% أو ما يعادل 1087 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات» خلال يناير وفبراير الماضيين، أنها تلقت 717 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و1229 شكوى بشأن خدمات «دو».

وذكرت الهيئة، أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 96.2% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 88.3% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد حلها.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى حل ما نسبته 0.7% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و1% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبحسب الهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال يناير وفبراير الماضيين 94.5%، ومعدل عدم الرضا 5.5%

في حين بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» خلال الفترة نفسها 98.9%، مقابل 1% لمعدل عدم الرضا، و0.1% للحياد.

يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.