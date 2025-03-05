غرفة دبي العالمية تستقطب 51 شركة متعددة الجنسيات في 2024

أفادت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بأنها نجحت خلال عام 2024 في استقطاب 51 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ33 شركة في عام 2023، بنمو نسبته نحو 55%.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أمس، أن نسبة 62.7% من تلك الشركات جاءت من آسيا، ما يجسد تنامي دور دبي وجهة استثمارية رئيسة بالنسبة للشركات الدولية.

وذكرت الغرفة أن هناك تنوعاً في جنسيات وأسواق الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها عبر شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية حول العالم، حيث استحوذت أميركا اللاتينية على 11.8% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها «دبي العالمية» خلال العام الماضي، في حين استحوذت أوروبا على النسبة ذاتها (11.8%)، فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا 9.7%، وحصة القارة الإفريقية 2% من إجمالي الشركات التي تم استقطابها، وكذلك أستراليا بنسبة 2%.

وحول أبرز القطاعات التي تعمل بها تلك الشركات، ذكرت الغرفة أن خمسة قطاعات استحوذت على نسبة 50% من نشاط الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي، بحصة بلغت 10% لكل قطاع، وتضمنت هذه القطاعات كلاً من: قطاع الإنشاءات، وقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع التصنيع، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي و«الروبوتات» و«بلوك تشين»، إضافة إلى قطاع التجزئة والأزياء، والسياحة والسفر والضيافة.

وفيما تخصصت 8% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال عام 2024 في قطاع التنقل والنقل الجوي والفضاء والنقل ذاتي القيادة والنقل التقليدي، فقد استحوذت ثلاثة قطاعات على نسبة 18% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركت مجموعة من القطاعات، حيث استحوذ كل منها على 6% من إجمالي الشركات، وتشمل: قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع التمويل والمصارف والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

مكتبان جديدان

افتتحت غرفة دبي العالمية، خلال عام 2024، مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 33 مكتباً، ما يعزز من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية الواعدة.

. 5 قطاعات استحوذت على 50% من نشاط الشركات بحصة 10% لكل قطاع، منها «الإنشاءات» و«التصنيع» و«التجزئة».