«سوق السفر العربي» يستعد لاستقبال 47 ألف مشارك

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، من 28 أبريل إلى الأول من مايو المقبل، فعاليات معرض سوق السفر العربي، الذي يتوقع أن يشهد في دورة العام الجاري نمواً ملحوظاً في المشاركة من مناطق رئيسة، ما يعكس التعافي المستمر، والطلب المتزايد في صناعة السياحة العالمية.

وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض سيركز على موضوع «السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال»، فيما من المقرر أن يستقطب الحدث أكثر من 47 ألف مشارك، ويضم أكثر من 2600 عارض من 161 وجهة عالمية.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كيرتس: «آسيا هي المنطقة الأسرع نمواً في معرض سوق السفر العربي 2025، مع زيادة متوقعة بنسبة 27% في عدد العارضين العام الجاري».

وأضافت أن المعرض يوفر منصة مثالية لأصحاب المصلحة في صناعة السفر والسياحة للتواصل مع اللاعبين المؤثرين من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للمشاركين البقاء على اطلاع على آخر اتجاهات الصناعة الناشئة، والتواصل مع صناع القرار الرئيسين، وإقامة شراكات قيمة.

وبحسب البيان، تلعب دول مثل: اليابان، وماكاو، وجزر المالديف، وموريشيوس، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والفلبين، والصين، وكمبوديا، ونيبال، وسريلانكا، والهند، دوراً محورياً، فيما من المتوقع أن تشهد الهند زيادة ملحوظة بنسبة 41% في المشاركة.

كما ستسهم مجالس السياحة الإقليمية، بما في ذلك هيئة السياحة في راجستان، وحكومة جوا، وهيئة السياحة في أندرا براديش، وجمعية السياحة في كل من بوكيت وهونغ كونغ، وحكومة مقاطعة جاكرتا، في الحضور المتزايد لآسيا في سوق السفر العربي.

وأكد البيان أن مشاركة العارضين من الشرق الأوسط في المعرض تعكس نمو البنية التحتية المستمر في المنطقة، وجاذبيتها للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، حيث ارتفعت بنسبة 17%، مشيراً إلى نمو المشاركة الأوروبية بنسبة 12%، فيما تظل مشاركة العارضين من إفريقيا والأميركتين متماشية مع نسخة العام الماضي.