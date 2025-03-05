«أدنوك» تؤسس «بروج الدولية» للكيماويات بـ 220 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» (أو إم في) النمساوية، أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس) لتأسيس «مجموعة بروج الدولية» التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» التي يقع مقرها في أميركا الشمالية مقابل 49.2 مليار درهم.

ومع إضافة مشروع التوسعة «بروج 4» إليها، ستفوق قيمة «مجموعة بروج الدولية» 220 مليار درهم، وتصبح رابع أكبر مُنتِج لـ«البولي أوليفينات» في العالم.

وستخضع «مجموعة بروج الدولية» لإدارة وملكية مشتركة من جانب كلٍّ من «أدنوك» و«أو إم في»، وسيكون لها مقرَّان في فيينا وأبوظبي.

وضمن هذه الصفقة، ستقوم «أو إم في» بضخ 6.1 مليارات درهم نقداً في الكيان الجديد لمساواة حصتها مع حصة «أدنوك» في المجموعة التي ستتميز بهوامش ربح متوقعة ستكون من بين الأفضل في فئتها، مع إمكانية لتحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال تصل إلى 1.8 مليار درهم سنوياً، وستحقق نمواً في الأرباح لمساهمي «بروج بي إل سي» الحاليين، الذين سيمتلكون أسهماً في الشركة الجديدة (مجموعة بروج الدولية) التي سيتم إدراجها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، نعمل على تنفيذ مشروعات واستثمارات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وترسيخ المكانة الرائدة عالمياً للدولة في مختلف القطاعات».

وأضاف: «تشكل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) للتوسع الدولي في مجال الكيماويات بالتزامن مع تعزيز نمو عمليات الشركة دولياً».

وتابع الجابر: «استناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية الممتدة على مدار 25 عاماً مع (أو إم في)، نعمل على تأسيس شركة جديدة رائدة في قطاع البتروكيماويات تتميز بمحفظة منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة تتيح لها الوصول إلى أهم الأسواق العالمية».

وستستفيد «مجموعة بروج الدولية» من تكامل مزايا ونقاط قوة الشركات الثلاث «بروج» و«بورياليس» و«نوفا» الرائدة في مجال الـ«بولي أوليفينات»، بما يشمل المواد الخام التنافسية، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، مع الاستفادة من التكنولوجيا عالمية المستوى، والريادة في تصنيع المنتجات القابلة لإعادة التدوير.