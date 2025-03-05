«طيران الإمارات» تستعرض «إيرباص A350» في معرض برلين للسياحة والسفر

استقبل رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، ونائب رئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والنائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، وفداً من كبار الشخصيات، تضمن عمدة مدينة برلين، كاي فيغنر، ومنسق الحكومة الفيدرالية للصناعة البحرية والسياحة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ديتر جانيسيك، والرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي، جوليا سيمبسون، ورئيس رابطة السفر الألمانية، نوربرت فيبيج، والرئيس التنفيذي لشركة ميسي برلين، الدكتور ماريو توبياس، في جناح «طيران الإمارات»، خلال جولتهم الرسمية في افتتاح نسخة هذا العام من معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2025».

واطلع الوفد رفيع المستوى خلال الجولة على أحدث ميزات مقصورة طائرة الإمارات «إيرباص A350» التي تعرضها للمرة الأولى في ألمانيا، إضافة إلى منتجات الناقلة الشهيرة الأخرى، بما في ذلك جناح «طيران الإمارات» للدرجة الأولى «Gamechanger».

وتقدّم «طيران الإمارات» خدماتها إلى ألمانيا منذ عام 1987، وحافظت على التزامها بدعم السياحة والاقتصاد المحلي في السوق، ولأكثر من 20 عاماً، أبدت «طيران الإمارات» أيضاً اهتمامها بإضافة برلين إلى شبكة وجهاتها العالمية، وتوسيع نطاق عملياتها في ألمانيا.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» لشمال ووسط أوروبا، فولكر جراينر: «على مدى ثلاثة عقود، يمثل معرض برلين الدولي للسياحة والسفر أكبر حضور لـ(طيران الإمارات) خارج سوقنا المحلية في دبي، حيث تستعد الناقلة لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات خلال المعرض، مع خططها لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة، وتوسيع آفاق التعاون الحالية مع مجالس السياحة وشركات الطيران وغيرها من الكيانات المهمة ضمن منظومة السفر والسياحة، ما يشير إلى ثقتنا بمستقبل الصناعة، وتعزيز السفر من وإلى أوروبا من خلال التسويق المشترك والمبادرات التجارية الأخرى».