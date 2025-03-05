1.164 مليار درهم صافي أرباح «سالك» خلال 2024

سجلت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إيرادات إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو نسبته 8.7% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بازدياد الحركة المرورية وتوسيع شبكة بوابات التعرفة.

وارتفعت الأرباح، قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 13.6%، ما يعكس الأداء القوي والتوسع المستمر في خدمات الشركة، فيما بلغ صافي أرباح «سالك» قبل احتساب الضرائب 1.279 مليار درهم في السنة المالية 2024، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، بينما سجل صافي الربح بعد احتساب الضرائب 1.164 مليار درهم خلال عام 2024.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أنه في ضوء الأداء القوي للعام الماضي، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 619.8 مليون درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2025، ما يعادل 8.2645 فلوس للسهم، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 1.164 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 100% من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، وزيادة بنسبة 6.1% على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2023.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات عبر بوابات «سالك» ليصل إلى 498.1 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8%، وهو ما يرجع إلى تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، إن الشركة حققت عاماً مالياً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وسجلت نتائج قياسية في الأرباح، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتها ونموذج أعمالها القوي.

وأضاف أن «سالك» حققت في عام 2024 إنجازات استراتيجية بارزة، أهمها إضافة بوابتي تعرفة جديدتين، وزيادة مصادر الإيرادات عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها كشريك رائد في حلول التنقل المستدام. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «شهدت نتائجنا لعام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بالأداء القوي في الربع الرابع من العام بارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى ضمن تطلعات أعمالنا، كما تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات تطلعاتنا، حيث ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي».

وأضاف: «نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي، وبناءً على ذلك، رفعنا تطلعات أعمالنا مؤخراً للسنة المالية 2025، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تراوح بين 28 و29% مقارنة بالسنة المالية 2024».

. 498.1 مليون رحلة مولدة للإيرادات عبر بوابات «سالك» العام الماضي بنمو 8%.