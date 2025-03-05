«الاتحادية للضرائب» تنظم «هاكاثون للذكاء الاصطناعي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، تنظيمها أخيراً «هاكاثون ‏InnoTAX‏ 2025 للذكاء الاصطناعي»‏ في متحف الشندغة بدبي، وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025» وعام المجتمع.

واستعرضت الهيئة، خلال الفعالية، المشاريع والحلول التقنية المبتكرة المشاركة، التي تهدف إلى توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لتحسين الخدمات الضريبية‏.

واستقبلت الهيئة مجموعة من المشاريع في مجالات تحسين تجربة دافعي الضرائب بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مفهوم الوعي الضريبي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي.