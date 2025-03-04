دبي تستقبل 1,94 مليون سائح دولي خلال يناير 2025 بنمو 9%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 1.94 مليون سائح دولي خلال يناير 2025، مقابل 1.77 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو جاوزت 9%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال يناير، مسجلة نحو 369 ألف زائر دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18% مسجلة نحو 341 ألف زائر.

وحلّت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى 285 ألف سائح دولي، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 14% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال يناير 2025 مسجلة أكثر من 271 ألف سائح دولي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 236 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي مسجلة نحو 187 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 135 ألف سائح دولي مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 76 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 41 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2025، أكثر من 153.6 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل 150.4 ألف غرفة فندقية ضمن 823 منشآت في نهاية يناير 2024.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 84.3% خلال يناير 2025، مقابل 83.2% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.5 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.8 ألف غرفة فندقية ضمن 279 منشأة فندقية.

أمّا الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26.1 ألف غرفة ضمن 187 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يناير الماضي 3.76 ليالٍ فندقية، مقابل 3.8 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 4 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 3.84 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 683 درهماً خلال يناير 2025 مقابل 643 درهماً بنمو 6%، في ما بلغ متوسط العائدات من الغرف المتوفرة إلى 576 درهماً في يناير 2025 مقابل 535 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 8%.