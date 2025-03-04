«ديوا» تركّب محطات شحن جديدة للسيارات الكهربائية في مواقف «باركن»

كشفت شركة «باركن»، أمس، عن آخر المستجدات حول شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية، موضحة أنه في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الاستدامة، ستركب «ديوا» خلال الربع الأول من العام الجاري، عدداً من محطات الشحن الجديدة، التي تعمل بالتيّار المتناوب (AC) بقدرة (22 كيلوواط X 2)، وذلك في مختلف مواقف المركبات الرئيسة التي تديرها «باركن»، على أن تخدم كل محطة شحن موقفين للمركبات.

وذكر بيان صادر أمس، أنه تم اختيار مواقع محدّدة لوقوف المركبات على الشوارع في المنطقتين (A) و(C) بشكل استراتيجي لتركيب محطات الشحن الجديدة، وذلك ضمن مجتمعات سكنية عالية الكثافة مع إمكانية وصول محدودة أو غير موجودة لمرافق شحن المركبات الكهربائية.

وسيتمكّن المتعاملون من دفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية ورسوم المواقف في معاملة واحدة سلسة، من خلال استخدام تطبيق «باركن» والمحفظة الرقمية. وسيزيد هذا التعاون العدد الإجمالي لمحطات «الشاحن الأخضر» التابعة لـ«ديوا»، ما يتيح للمتعاملين الذين يعيشون أو يعملون بالقرب منها الوصول بسهولة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

وسيؤدي إلى رفع كفاءة رحلة المستخدم النهائي، الأمر الذي بدوره سيسهم في ارتفاع نسبة استخدام أماكن وقوف المركبات المجاورة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ما يعزّز الكفاءة التشغيلية الإجمالية والإيرادات المحتملة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تأتي شراكتنا مع (باركن) لتركيب محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، ضمن جهودنا لتوفير بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين في مرافق الشحن المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة، ما يدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد آل علي: «سيسهم تركيب محطات الشاحن الأخضر في المواقع الرئيسة في تعزيز مرافقنا ذات المستوى العالمي، وفتح فرص جديدة للنمو وتحفيز اقتناء المركبات الكهربائية»، مؤكداً التزام «باركن» وهيئة كهرباء ومياه دبي بتوسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية بشكل أكبر.