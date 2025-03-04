«دبي العالمية» تدعم توسّع «تاتش فورس» إلى نيجيريا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسّع شركة «تاتش فورس لحلول تكنولوجيا المعلومات» المتخصصة في الاستشارات وخدمات التعهيد ومقرها دبي، إلى نيجيريا. ولعبت الغرفة من خلال مكتبها بمدينة لاغوس في نيجيريا، دوراً محورياً في تعريف شركة «تاتش فورس»، على شركة «آوتسيس» النيجيرية المتخصصة في مجال خدمات التفاعل مع العملاء وتعهيد العمليات التجارية.

وأسهمت جهود الغرفة في تطور المحادثات بين الشركتين، والتي أثمرت إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «آوتسيس» و«تاتش فورس» لتحديد فرص الأعمال الواعدة في السوق النيجيرية، وفقاً لبيان صادر أمس.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بتقديم خدمات شاملة تمكّن الشركات العاملة في دبي من دخول الأسواق العالمية الواعدة، لتحقيق النجاح والازدهار فيها، ما يسهم بدوره في تعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص المحلي والارتقاء بتنافسيته»، مضيفاً: «مستمرون بدعم شركاتنا في التوسّع الخارجي وتعريفيها بفرص الاستثمار والنمو».

من جانبه، قال مؤسس شركة «تاتش فورس لحلول تكنولوجيا المعلومات»، سيد شاهان: «لعب الدعم الذي قدّمته غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في نجاح توسعنا في السوق الإفريقية، حيث شكلت الإرشادات والموارد التي قدمتها الغرفة عاملاً حيوياً في توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية، وطرح حلولنا في سوق ديناميكية وسريعة النمو مثل إفريقيا».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة «آوتسيس»، إيكينا أوديك: «يهدف التعاون مع شركة (تاتش فورس) إلى توفير منتجاتها وخدماتها في نيجيريا، ويأتي ذلك في إطار تركيزنا على استقطاب فرص الأعمال الجديدة وتقديم الدعم للعملاء، ونقدر عالياً الدعم الذي قدمته غرفة دبي العالمية، والذي يؤكد أهمية التعاون البنّاء».