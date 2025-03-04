3 وجهات جديدة في إيران تنضم إلى شبكة «فلاي دبي»

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق ثلاث وجهات جديدة في إيران، تشمل: بوشهر وتبريز، اعتباراً من 13 مارس الجاري، وجزيرة قشم ابتداء من 14 مارس.

وذكرت الناقلة، في بيان، أن الرحلات الجديدة ستعمل من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، موضحة أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار بوشهر الدولي تبدأ من 6295 درهماً، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1405 دراهم، وأضافت أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار تبريز، تبدأ من 6270 درهماً، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1265 درهماً، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار قشم من 6625 درهماً، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1405 دراهم.

وقال نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «كجزء من التزامنا المستمر بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وفتح الأسواق غير المخدومة، يسعدنا أن نوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر من خلال إضافة الوجهات الثلاث الجديدة في إيران، ما سيدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

وكانت الناقلة أعلنت، أخيراً، إطلاق رحلاتها إلى العلمين في مصر وأنطاليا في تركيا، كأحدث وجهاتها الصيفية الموسمية، في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر من العام الجاري، لتوفر مزيداً من خيارات السفر في هذا الموسم.

يشار إلى أن شبكة «فلاي دبي» نمت لتصل إلى أكثر من 130 وجهة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي.