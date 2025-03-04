«مرحبا» تفتتح صالة جديدة بمطار كلارك في الفلبين

أعلنت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية الرائدة بمجال الضيافة في المطارات التابعة لشركة «دناتا»، عن توسعها في الفلبين، بإطلاق صالة جديدة وواسعة في مطار كلارك الدولي، حيث تكمل هذه الإضافة خدمات الاستقبال والترحيب الشهيرة التي تقدمها «مرحبا»، والتي كانت متاحة بالمبنى رقم (2) في المطار منذ عام 2023.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن صالة «مرحبا» الجديدة تقع عند البوابة (9) في مبنى المغادرة، وتوفر مكاناً مريحاً لما يصل إلى 170 ضيفاً، حيث سيستمتع المسافرون بـ«بوفيه» متنوع طوال اليوم، يضم مأكولات محلية وعالمية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة.

ويمكن للضيوف الاسترخاء في غرف خاصة، ومشاهدة التلفزيون المباشر، أو إنجاز أعمالهم في غرف اجتماعات العمل المخصصة، مع الاستفادة من خدمة الـ«واي فاي» المجانية عالية السرعة، وتضم الصالة أيضاً غرفة خاصة للأمهات ومرافق للاستحمام وغرف صلاة لتلبية احتياجات جميع المسافرين.

وإضافة إلى الصالة، يمكن للمسافرين في مطار مانيلا الدولي الاستفادة أيضاً من خدمات الاستقبال والترحيب من «مرحبا»، إذ توفر هذه الخدمات رحلة شخصية عبر إجراءات المطار بمساعدة وكلاء يركزون على العملاء ويضمنون انتقالاً سلساً إما إلى منطقة الوصول وإما إلى بوابة المغادرة.

وإلى جانب كلارك، تقدم «مرحبا» خدمات صالة المطار بمطار مانيلا نينوي أكينو الدولي في الفلبين.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «دناتا» في الفلبين، مارغريت يو: «يسعدنا أن نواصل توسيع عروض الضيافة في مطارات الفلبين، حيث تتيح لنا صالتنا الجديدة في كلارك، جنباً إلى جنب مع خدمات الاستقبال والترحيب، توفير تجربة مطار سلسة ومتكاملة للمسافرين».