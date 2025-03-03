وكالات سفر تقدّم 7 نصائح لشراء تذاكر طيران في عطلتَي «الربيع» و«الفطر»

قال مسؤولو وكالات سياحة وسفر، إن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عطلة عيد الفطر لعام 2025، التي تتزامن مع فترة إجازات المدارس في دولة الإمارات، لاسيما إلى الوجهات العربية، والطلب على الوجهات السياحية.

وقدّموا للمتعاملين سبع نصائح للسفر وحجز التذاكر خلال هذه الفترة، أبرزها التخطيط المسبق لحجز التذاكر، والمرونة في تواريخ رحلات الذهاب والإياب، ومقارنة الأسعار بين شركات الطيران.

ارتفاع الطلب

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس: «سيرفع تزامن عطلتَي الربيع المدرسية وإجازة عيد الفطر، نهاية مارس المقبل، الطلب على تذاكر الطيران إلى مستويات كبيرة بالنسبة للرحلات من السوق الإماراتية وإليها»، مشيراً إلى أن هذا الطلب سينعكس على زيادة في تكاليف السفر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الزيادات الكبيرة في الأسعار تطال الرحلات في الأسبوع الأخير من مارس وحتى الأسبوع الأول من أبريل 2025»، متوقعاً أن يسجّل جزء من الرحلات معدلات إشغال كاملة، في ضوء حركة الحجوزات الحالية.

وأكّد سركيس أهمية التخطيط المسبق لحجز التذاكر خلال ذروة السفر المرتقبة لتفادي الزيادات السعرية، لافتاً إلى أنه «نظراً إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الفطر، فإن الأسعار تزداد بشكل ملحوظ كلما اقترب موعد السفر». وتابع: «قد تسهم المرونة في تواريخ رحلات الذهاب والإياب في تقليل التكاليف بنسب كبيرة، خلال أوقات الذروة الأكثر طلباً».

وشدّد سركيس على أهمية مقارنة الأسعار بين شركات الطيران المختلفة، حيث توفر محركات البحث عبر الإنترنت أدوات قوية للمقارنة التي تتيح للمسافر تحديد أفضل الأوقات للحصول على تذاكر بأسعار أقل، إضافة إلى اختيار الأنسب من حيث المواعيد.

الفترات المزدحمة

من جانبه، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب: «ستشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الأخير من مارس المقبل، وفي الأيام الأولى من أبريل»، مشيراً إلى أن «الأيام القريبة من عطلة عيد الفطر، مثل نهاية الأسبوع الأخير من مارس ومطلع أبريل، من أكثر الفترات ازدحاماً، وبالتالي فإنه من المهم البحث عن خيارات (مغادرة) أو (وصول) قبل الذروة أو بعدها، والمقارنة بين الأسعار». وتابع دياب: «الرحلات التي تشمل محطات توقف في مدن أخرى قد تكون أرخص من الرحلات المباشرة»، موضحاً أنه على الرغم من أن الرحلات المباشرة قد تكون أسرع وأكثر راحة، فإن رحلات التوقف تقدّم مزايا اقتصادية عدة، مع ضرورة مقارنة الأسعار للتأكد من الحصول على تخفيضات معقولة.

وأضاف دياب: «بعض شركات الطيران تلجأ إلى الإعلان عن عروض خاصة أو تخفيضات على بعض الرحلات، بما في ذلك تلك التي تتم قبل موعد المغادرة بأيام، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات»، لافتاً إلى أهمية مراقبة الأسعار والعروض، للحصول على أفضل الصفقات.

تذاكر قابلة للتعديل

وفي سياق متصل، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «قد تكون التذاكر الخاضعة للعروض الترويجية مقيدة ببعض الشروط والأحكام المتعلقة بتعديل الحجز أو إلغائه في حال حدوث طارئ»، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من الأفضل اختيار تذاكر طيران مرنة تسمح للمسافرين بتعديل أو إلغاء الرحلة في حال وجود تغيير في خطط السفر.

وأضاف: «الأسعار المرنة للتذاكر تكون أعلى قيمة مقارنة بالأسعار الترويجية، لكنها تتيح مزايا في أوقات الذروة»، مشدداً على أهمية التحقق من أوزان الأمتعة، حيث تفرض بعض شركات الطيران رسوماً إضافية على الأمتعة الزائدة، وهو ما يمكن أن يزيد كلفة الرحلة بشكل كبير. ونبّه العوضي إلى أن أسعار تذاكر الطيران خلال فترة الذروة هي في مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة كلما اقترب موعد السفر.

نصائح حجز تذاكر الطيران

مواعيد مرنة

قد يكون فارق الأسعار كبيراً بين أيام الأسبوع، لذا فإن المرونة في تواريخ رحلات الذهاب والإياب قد تسهم في تقليل التكاليف بنِسَب كبيرة خلال أوقات الذروة الأكثر طلباً.

مقارنة الأسعار

تتيح محركات البحث أدوات قوية لمقارنة الأسعار بين شركات الطيران، ويمكن من خلالها تحديد أفضل الأوقات للحصول على تذاكر بأسعار أقل، واختيار الأنسب من حيث المواعيد.

الحجز المبكر

يُنصح بحجز تذاكر الطيران مسبقاً، فالطلب على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر سيكون مرتفعاً، وكلما اقتربت من موعد السفر ازدادت الأسعار بشكل ملحوظ.

خيارات الرحلات

قد تكون الرحلات التي تشمل محطات توقف في مدن أخرى أرخص من الرحلات المباشرة، وتقدّم بعض المزايا، مع أهمية مقارنة الأسعار للتأكد من الحصول على تخفيضات معقولة.

عروض خاصة

تلجأ بعض شركات الطيران إلى الإعلان عن عروض خاصة أو تخفيضات على بعض الرحلات، ومن المهم للمسافرين الاشتراك في نشرات شركات الطيران، ومتابعة صفحاتها للحصول على إشعارات بأحدث العروض.

تذاكر مرنة

يُفضّل خلال فترات الذروة اختيار تذاكر طيران مرنة، تسمح للمسافرين بتعديل أو إلغاء الرحلة في حال حدوث أي طارئ أو تغيير في خطط السفر، وقد تكون هذه التذاكر أغلى قليلاً، مقارنة بالأسعار الترويجية، لكنها توفر مرونة أكبر في حال حدث أي تغيير.

الأمتعة الزائدة

تفرض بعض شركات الطيران رسوماً إضافية على الأمتعة الزائدة، وهو ما يمكن أن يزيد كلفة الرحلة بشكل كبير، وهنا يُفضّل تجنّب حمل كثير من الأشياء غير الضرورية لتقليل النفقات.