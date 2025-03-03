روّاد أعمال: دعم الإمارات للشركات الناشئة يعزز توسعها عالمياً

تواصل دولة الإمارات تعزيز بيئتها الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال سياسات حكومية مرنة، وتشريعات متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم، في وقت أكد فيه رواد أعمال نالوا «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات الناشئة يعزز قدرة المشروعات على التوسع إقليمياً وعالمياً.

وتعدّ الإمارات حالياً مركزاً عالمياً للأعمال الناشئة، بفضل التشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالتملك الكامل للمشروعات في العديد من القطاعات، وتوفير حوافز ضريبية ومناطق حرة متخصصة، إضافة إلى المبادرات الحكومية، مثل «مشروع الـ300 مليار» لتعزيز الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من حاضنات الشركات الناشئة مثل «Hub71».

وتبرز في هذا الإطار جائزة الشيخ خليفة للامتياز، كإحدى المبادرات الرئيسة التي تعزز معايير الجودة والتنافسية في قطاع الأعمال، إذ تمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق مستويات عالية من الأداء والابتكار.

وأكد عدد من رواد الأعمال الذين حصدوا جائزة الشيخ خليفة للامتياز، أخيراً، أن بيئة الأعمال في الدولة تتميز بتنافسية عالية تسرع نمو الشركات، مشيرين إلى أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، يسهم في تحقيق نمو مستدام، ويعزز قدرة المشروعات على التوسع إقليمياً وعالمياً.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «Vcharge» لشواحن السيارات الكهربائية، عبدالعزيز سعود الشامسي، إن «الجائزة تؤكد دور الشركة في دعم انتشار السيارات الكهربائية، من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة بشواحن المركبات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في التحول إلى حلول تنقل مستدامة».

وأضاف أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي - بما توفره من دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة - تعدّ عاملاً رئيساً في نجاح المشروعات الإماراتية.

من جانبه، أكد المدير العام لـ«مصنع الاتحاد لقضبان النحاس»، محمد سلمان، أن قطاع التصنيع في الإمارات يشهد نمواً متزايداً بدعم من سياسات التصدير والتشريعات الصناعية المحفزة، موضحاً أن المصنع يسعى دائماً إلى تحقيق مزيد من التميز والتوسع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل الصناعة والاستدامة الاقتصادية.

ولفت سلمان إلى أن المصنع ينتج النحاس بطاقة تبلغ 200 ألف طن سنوياً، ويصدر 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يجعله مساهماً رئيساً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً متطوراً.

بدوره، قال الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «Archireef»، دينيس تيجريك، إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة التي تكرس جهودها لإعادة النظم البيئية في المجال البحري والملاحي.

وأوضح أن قطاع حماية البيئة يحتاج إلى مزيد من الشركات المتخصصة، وإلى تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع جهات مثل هيئة البيئة - أبوظبي.