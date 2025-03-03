«طاقة أبوظبي» تطلق حملة «الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز»

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي المرحلة الثانية من الحملة التوعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لأنظمة الغاز البترولي المسال في إمارة أبوظبي، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتدعو الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة، لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وذلك تحت شعار «سلامتكم هي أولويتنا».

وتستهدف الحملة العديد من الفئات التي تتعامل مع أنظمة الغاز البترولي المسال، وتشمل العمال والفئات المساعدة في المنازل الذين يستخدمون الغاز بشكل يومي، وأصحاب العمل الذين يقدمون التدريب المناسب للعاملين في هذا المجال، كالمطاعم ومحال الكافتيريا، إضافة إلى شركات استقدام وتوظيف العمالة.

وأكد المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، الدكتور سيف سعيد القبيسي، التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال، مع الحرص الدائم على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع سكان الإمارة.

وأضاف: «نؤمن بأن سلامة المجتمع هي أولوية رئيسة في جميع مجالات التعامل مع الغاز البترولي المسال، ومن خلال هذه الحملة نسعى إلى ضمان امتثال جميع المؤسسات والأفراد لإجراءات السلامة، وتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، وهذا يتطلب التعاون المستمر مع مختلف المعنيين، تفادياً للحوادث والمخاطر المحتملة، فالتزامنا المشترك بتطبيق هذه المعايير يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً، ويعزز استدامة القطاع بأسره».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، إن «حملة الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات السلامة في المجتمع، لاسيما مع زيادة الاستخدام للغاز خلال شهر رمضان المبارك، ونحن نولي اهتماماً كبيراً بتوفير ورش توعوية وبرامج تدريبية شاملة لجميع الفئات المستهدفة من الحملة، كما نُدرك أن التوعية والتدريب المستمرين هما الأساس لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الغاز».

وأشار الشيباني إلى أن نجاح هذه الحملة لا يعتمد فقط على البرامج التوعوية التي يتم تقديمها، بل أيضاً على تكاتف المجتمع بأسره، وقال: «نحث المطاعم وشركات التوظيف على توفير التدريب المناسب للعمال، وبذلك يمكننا إحداث تغيير إيجابي في سلوك الأفراد، وتعزيز السلامة العامة في المجتمع».

يذكر أن الحملة تتضمن نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر مختلف القنوات الإعلامية و«السوشيال ميديا»، وتشمل دعوة أفراد المجتمع في أبوظبي إلى تبني الممارسات الآمنة في استخدام الغاز، سواء في العمل أو المنزل، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.