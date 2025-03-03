«دبي الرقمية» تنال شهادة «أفضل بيئة عمل»

أعلنت «دبي الرقمية» حصولها مجدداً على شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها المنظمة العالمية «Great Place to Work»، وفقاً لمعايير عالمية دقيقة تقيس مستوى جودة بيئة العمل، ومدى رضا الموظفين عن ثقافة المؤسسة وأسلوب القيادة فيها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي وراعي مجلس السعادة في «دبي الرقمية»، طارق الجناحي: «التمكين هو جوهر ثقافتنا المؤسسية، لذلك نسعى إلى توفير بيئة يشعر فيها كل موظف بأنه مسؤول عن إحداث أثر إيجابي ضمن بيئة عمل قائمة على التفاعل والتواصل، ما يعزز روح الفريق الواحد الذي يجعلنا جميعاً نحتفل بالنجاحات معاً، ونتحد لمواجهة التحديات وتجاوزها معاً».

وأضاف: «نحن هنا فريق وطني متنوع في أدواره، لكنه يعمل بتكامل وتناغم لهدف واحد، وهو دعم التوجهات الاستراتيجية لدبي، وتنفيذ رؤى قيادتنا الرشيدة. ففي (دبي الرقمية)، الموظف جزء أساسي من منظومة تسهم بشكل مباشر في تحقيق تطلعات المدينة وأفراد المجتمع، ما يمنحه شعوراً عميقاً بالفخر والانتماء»، لافتاً إلى أن إنشاء بيئة عمل تحفز الموظفين على العطاء والإبداع ليس مجرد هدف داخلي، بل هو جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة، لأن التميز في بيئة العمل ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ويُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدبي.

من جهتها، قالت مديرة إدارة التسويق والاتصال رئيسة مجلس السعادة في «دبي الرقمية»، شيماء الزرعوني: «يؤكد حصول (دبي الرقمية) على هذا الاعتماد الدولي للسنة الثانية على التوالي، الثقافة الإيجابية التي بناها فريق عمل الهيئة بعناية، والتي ترتكز على التمكين والثقة والتكامل وروح الفريق الواحد».

وأضافت: «ما يميز بيئة العمل لدينا ليس فقط الالتزام بالمعايير العالمية، بل الأهم من ذلك وجود ثقافة مؤسسية عميقة الجذور تجعل كل فرد في الفريق يشعر بأهميته في موقعه، ومسؤول عن تحقيق رؤية دبي الرقمية».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «Great Place to Work» الشرق الأوسط، محمد الشاعر: «نهنئ هيئة (دبي الرقمية) على حصولها على الشهادة للعام الثاني على التوالي. إن التزامكم بتعزيز بيئة عمل آمنة جسدياً، والإسهام إيجابياً في المجتمع وغرس الفخر في موظفيكم أمر يستحق الثناء حقاً».