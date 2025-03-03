الذهب يسجل أول تراجع بعد 9 أسابيع من الارتفاعات المتتالية

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، أول تراجع لها عقب تسعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، محققة انخفاضات بقيم راوحت بين ثمانية و10.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل الذهب أول تراجع سعري، منذ أسابيع طويلة، أسهم في تحسن محدود في الطلب على المشغولات الذهبية، فيما يتوقع أن يشهد نمواً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج بالي، لـ«الإمارات اليوم»: «يسهم تراجع أسعار الذهب، بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات المتتالية، في تحفيز المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة، كما يدعم نمو المبيعات للسياح من الهدايا التذكارية».

وتوقع بالي أن تشهد الأسواق تحسناً في المبيعات وبمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً عند تسجيل انخفاضات سعرية جديدة أو استقرار في الأسعار.

من جهته، قال مدير «شركة دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكن، إن «تسجيل المعدن الأصفر أول تراجع له، عقب تسعة أسابيع متتالية من الارتفاعات، كان له تأثيرات إيجابية في الأسواق، إذ تحسن إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».

وأضاف: «لايزال التحسن في الطلب محدوداً خلال الفترة الحالية، لكن يتوقع أن نشهد نمواً بمعدلات أكبر في مبيعات المشغولات الذهبية، مع تزايد الطلب من المتعاملين الذين يفضلون عدم التعجل في الشراء، وترقب الأسواق أولاً».

في السياق نفسه، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، أن «أي تراجع سعري للمعدن الأصفر، عقب سلسلة الارتفاعات الطويلة، سيكون له انعكاسات إيجابية على الأسواق، ولو بمعدلات متباينة في تحسن مستويات الطلب على المشغولات».

وتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعاً في الطلب خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، مع تفضيل المتعاملين شراء هدايا عيد الفطر مبكراً، لاسيما في حال تسجيل الذهب مزيداً من التراجع.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 343.25 درهماً، بانخفاض قيمته 10.5 دراهم مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 319.5 درهماً بتراجع قدره 9.75 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 306.75 دراهم، بانخفاض بلغ 9.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 262.5 درهماً بتراجع بلغ ثمانية دراهم.

تجار:

• التحسن محدود ونتوقع ارتفاعاً في الطلب خلال النصف الثاني من شهر رمضان.