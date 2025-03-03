«موانئ دبي» تضيف 7.3 ملايين حاوية إلى طاقتها الاستيعابية في 2024

توقعت بيانات أولية صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إضافة المجموعة نحو 7.3 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات على مدار العام الماضي 2024، وذلك في 11 سوقاً ضمن محفظة أعمالها الموحدة عالمياً.

وبحسب بيانات، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن القدرة الاستيعابية لمجموعة موانئ دبي العالمية، على مستوى محفظتها العالمية، قُدّرت بنحو 102.3 ملايين حاوية نمطية بنهاية عام 2024، مقابل نحو 95 مليوناً في نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج المالية للمجموعة لعام 2024، بما في ذلك تفاصيل التوسعات الجديدة التي أجرتها عبر محفظتها العالمية في العام الماضي، خلال الأيام المقبلة.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية أضافت خلال عام 2023 نحو 1.1 مليون حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية إلى محفظتها العالمية، ما يشير إلى نسبة النمو الكبيرة التي سجلتها المجموعة في العام التالي 2024، في حجم طاقتها، جراء التوسعات والاستثمارات التي ضختها في محفظة أعمالها.

وبحسب البيانات الأولية، فإن التوسعات الجديدة في عام 2024 شملت أسواق: كوريا الجنوبية (بوسان)، وإندونيسيا (بيلاوان)، والسنغال (داكار)، والهند (كوتشين)، فضلاً عن أسواق تنزانيا (دار السلام)، ومصر (السخنة)، ورومانيا (كونستانتسا)، إضافة إلى «لندن غيتواي» و«فانكوفر»، وغيرها من المحطات في أسواق أخرى.

وعزّزت هذه التوسعات حصة المجموعة في الموانئ فبلغت 9.2% من سوق الحاويات العالمية.

يشار إلى أن الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ناولت خلال العام الماضي 88.3 مليون حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، بزيادة بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد الكلي، والمخاوف حول آفاق نمو التجارة العالمية.