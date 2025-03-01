عقارات دبي تسجل مبيعات خلال فبراير بـ 50.32 مليار درهم

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي رقماً قياسياً جديداً للمبيعات خلال فبراير 2025، بنحو 50.32 مليار درهم، محققة القيمة الأعلى للشهر ذاته على الإطلاق، مقارنة مع 36.49 مليار درهم خلال فبراير 2024، بزيادة نسبتها 37.9% على أساس سنوي.

وبحسب الرصد، الذي استند إلى بيانات مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قيمة المبيعات العقارية خلال فبراير الماضي توزعت على 15 ألفاً و829 صفقة عقارية، في وقت تعد فيه المبيعات العقارية في فبراير الماضي، ثالث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق العقارية بدبي، بعد شهري أكتوبر ويوليو الماضيين، بقيمة 61.35 ملياراً، و50.8 مليار درهم، على التوالي.

وأظهر الرصد تصدّر منطقة «اليفرة 1»، المناطق، من حيث المبيعات العقارية خلال شهر فبراير، بنحو ثلاثة مليارات درهم، نتجت عن تنفيذ 681 صفقة، تليها «برج خليفة»، بقيمة 2.95 مليار درهم، نتجت عن تنفيذ 356 صفقة، تليها منطقة «نخلة جبل علي» بنحو 2.7 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 123 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال شهر فبراير 2025، تجاوز 14.35 مليار درهم، بعد تنفيذ 3496 إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 3.91 مليارات درهم، بعد تنفيذ 682 معاملة. وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت في شهر يناير الماضي نحو 44 مليار درهم، نتجت عن 14060 صفقة، بنمو 24.3% و24.5%، من حيث القيمة والعدد، مقارنة بالشهر نفسه من 2024، الذي سجل 35.4 مليار درهم، من خلال 11283 صفقة.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، النشاط المتزايد والثقة المتنامية بسوق دبي العقارية، كما يأتي استكمالاً لحالة ازدهار سجلها القطاع خلال عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن السوق العقارية في دبي، ستواصل مسارها الصعودي خلال العام الجاري، مع تدفق مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها دبي، مثل إجراءات الحصول على التأشيرات.