«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال الإندونيسي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي، وذلك بهدف دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، وتطوير آفاق الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإندونيسيا، ما يرفع العدد الإجمالي لمجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 59 مجلساً.

وتعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين من إندونيسيا، حيث تجاوزت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حاجز الـ10 مليارات درهم.

وبلغ عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي، 160 شركة بنمو 60% على أساس سنوي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإندونيسي، تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تسهم مجالس الأعمال بدور حيوي في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، حيث توفر منصات تفاعلية للحوار والتعاون بين مجتمعات الأعمال».

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي وإندونيسيا، افتتحت غرفة دبي العالمية عام 2023 مكتبها التمثيلي في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، ومن ثم نظمت في مايو من العام الماضي، 200 اجتماع ثنائي للأعمال بين 17 شركة من دبي مع شركات إندونيسية في جاكرتا، ضمن فعاليات بعثة تجارية إلى جنوب شرق آسيا، شملت إندونيسيا وفيتنام.