«دي بي ورلد» تسجل رقماً قياسياً بمناولة 1.3 مليون مركبة في الإمارات

حققت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6%، مقارنة بعام 2023، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المجموعة.

واستحوذ ميناء جبل علي، التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزاً رئيساً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا الأداء القياسي، يؤكد النمو القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وبرزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بنحو 25% من إجمالي حجم المركبات، تلتها اليابان وكوريا والهند. ويشهد قطاع السيارات العالمي تحولاً جذرياً، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036.

ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، إن «صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات، يوفر إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي، ويعد قطاع السيارات محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية»، مؤكداً التزام «موانئ دبي العالمية» بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ.